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Россиянин скончался в номере отеля в турецком Окурджаларе

Фото: Istock/aradaphotography

В турецком отеле недалеко от Антальи загадочно скончался 50-летний россиянин. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Трагедия произошла в курортном посёлке Окурджалар. Пара из Омска приехала туда на отдых. Туристы отправились в путешествие через месяц после дня рождения мужчины.

Сообщается, что тело мучжины обнаружила его жена. Женщина немедленно вызвала персонал отеля, полицию и скорую помощь. Она надеялась, что супруг ещё жив. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть. Турецкие власти проводят расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось об инциденте в Мексике. Девушка из Санкт-Петербурга приехала туда по работе, однако оказалась в руках наркокартеля.

Ольга Щелокова

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