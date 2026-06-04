Россиянин скончался в номере отеля в турецком Окурджаларе
В турецком отеле недалеко от Антальи загадочно скончался 50-летний россиянин. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в курортном посёлке Окурджалар. Пара из Омска приехала туда на отдых. Туристы отправились в путешествие через месяц после дня рождения мужчины.
Сообщается, что тело мучжины обнаружила его жена. Женщина немедленно вызвала персонал отеля, полицию и скорую помощь. Она надеялась, что супруг ещё жив. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть. Турецкие власти проводят расследование обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте в Мексике. Девушка из Санкт-Петербурга приехала туда по работе, однако оказалась в руках наркокартеля.
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