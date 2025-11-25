Россиянин на элитной иномарке сбил школьника на огромной скорости в Москве

25 ноября 2025, 21:57

Shot: В Москве водитель Porsche сбил мальчика на огромной скорости

Фото: istockphoto/Motortion

В столичном районе Куркино мужчина за рулем автомобиля Porsche на высокой скорости сбил ребенка на пешеходном переходе.