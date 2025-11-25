Россиянин на элитной иномарке сбил школьника на огромной скорости в Москве
В столичном районе Куркино мужчина за рулем автомобиля Porsche на высокой скорости сбил ребенка на пешеходном переходе.
Как уточнил телеграм-канал Shot, мальчик шел домой со школьного кружка. Очевидцы добавили, что ребенок, которому примерно 10-12 лет, переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет, когда на переход вылетел автомобиль, обогнавший автобус, и сбил его.
Прохожие отметили, удар был настолько сильным, что пострадавший отлетел вверх на несколько метров и упал на асфальт.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Предварительно, мальчик находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Перед аварией свидетели услышали резкий звук торможения, есть предположения, что водитель мог превысить скорость.
