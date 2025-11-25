Достижения.рф

Водитель без прав выехал на встречку и устроил смертельное ДТП в ЕАО

Фото: Telegram / @umvdeao

В Облученском районе случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал автомобилист без водительского удостоверения. Об этом рассказали в Телеграм-канале полиции Еврейской автономной области (ЕАО).



Авария случилась по вине водителя автомобиля Mitsubishi. Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Renault Logan. После первого удара Mitsubishi продолжил движение и врезался в следовавший по дороге Mercedes-Benz C-180.

В результате столкновения погиб пассажир Mitsubishi 1978 года рождения, находившийся на переднем сиденье. Водитель-бесправник и пассажир Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести, им понадобилась помощь медиков.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0