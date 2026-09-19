Россиянин на Пхукете устроил дебош и потерял рассудок после приёма наркотиков
На Пхукете задержали 20-летнего россиянина Олега В. из Москвы. По информации Telegram-канала Baza, молодой человек потерял рассудок после употребления запрещённых веществ.
Инцидент произошёл на Кокосовом острове. Олег разнёс номер в отеле, где остановился. Его подруга испугалась странного поведения парня и сбежала. Россиянина отвезли в участок. Однако в отделении полиции он продолжил дебоширить.
Дебошир не откликался на своё имя, никого не узнавал, перестал разговаривать членораздельно. Юноша отодрал ногтями плитку, рвал провода, а затем начал есть бетон. Олегу стало так плохо, что полиция вызвала скорую. Его отвезли в госпиталь Вачира.
Сейчас волонтёры разыскивают родственников туриста. Им нужно оплатить порчу имущества в отеле и изоляторе, а также лечение в больнице. Иначе россиянина не выпустят из страны и отправят в тюрьму. Обратный билет в Россию у Олега куплен на 30 сентября.
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