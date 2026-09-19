Россиянин на Пхукете устроил дебош и потерял рассудок после приёма наркотиков

19 сентября 2026, 10:52

Россиянин на Пхукете потерял рассудок после употребления запрещённых веществ

Фото: Istock/Vera Tikhonova

На Пхукете задержали 20-летнего россиянина Олега В. из Москвы. По информации Telegram-канала Baza, молодой человек потерял рассудок после употребления запрещённых веществ.