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В центре Москвы «Мерседес» насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу

В Москве на Тверской улице «Мерседес» насмерть сбил пешехода и врезался в «БМВ»
Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В центре Москвы на Тверской улице произошла смертельная авария. Как сообщает Telegram-канал Baza, пешеход погиб, когда переходил дорогу в неположенном месте.



Автомобиль «Мерседес» наехал на человека, который вышел на дорогу. После этого машина столкнулась с «БМВ». Сейчас движение по улице перекрыли, на месте работают экстренные службы. Очевидцы рассказали, что пешеход появился перед транспортным средством неожиданно, и водитель не успел затормозить.

На место приехали скорая помощь, пожарные и сотрудники ГИБДД. Врачи не смогли спасти прохожего — он скончался на месте от полученных травм. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.

До этого сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там подросток на питбайке попал под колёса грузовика и погиб.

Ольга Щелокова

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