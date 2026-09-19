В центре Москвы «Мерседес» насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу
В центре Москвы на Тверской улице произошла смертельная авария. Как сообщает Telegram-канал Baza, пешеход погиб, когда переходил дорогу в неположенном месте.
Автомобиль «Мерседес» наехал на человека, который вышел на дорогу. После этого машина столкнулась с «БМВ». Сейчас движение по улице перекрыли, на месте работают экстренные службы. Очевидцы рассказали, что пешеход появился перед транспортным средством неожиданно, и водитель не успел затормозить.
На место приехали скорая помощь, пожарные и сотрудники ГИБДД. Врачи не смогли спасти прохожего — он скончался на месте от полученных травм. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.
До этого сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там подросток на питбайке попал под колёса грузовика и погиб.
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