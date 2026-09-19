В центре Москвы «Мерседес» насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу

19 сентября 2026, 09:16

В Москве на Тверской улице «Мерседес» насмерть сбил пешехода и врезался в «БМВ»

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В центре Москвы на Тверской улице произошла смертельная авария. Как сообщает Telegram-канал Baza, пешеход погиб, когда переходил дорогу в неположенном месте.