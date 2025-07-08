Россиянин на Пхукете застал свою девушку-тайку в постели с другим и оказался в больнице
Российский турист выпрыгнул из окна, пытаясь догнать свою изменившую девушку. 27-летний Максим отдыхал на Пхукете и начал встречаться с местной жительницей. Он решил сделать ей сюрприз и пришел в общежитие около девяти вечера, практически без одежды. Однако, когда он подошел к двери, из комнаты доносились странные звуки, сообщает SHOT.
Максим ворвался внутрь и обнаружил, что его девушка развлекается с другим мужчиной. Напуганные парочка поспешила покинуть комнату, и турист бросился за ними в погоню. Чтобы сократить путь, он выпрыгнул с балкона, но не смог убежать. В результате его доставили в больницу на скорой помощи. Местные власти уже связались с российским посольством. Не исключено, что девушка вела разгульный образ жизни.
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