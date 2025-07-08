Россиянин на Пхукете застал свою девушку-тайку в постели с другим и оказался в больнице

08 июля 2025, 09:43

SHOT: На Пхукете россиянин прыгнул с балкона, чтобы догнать девушку-изменщицу

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Российский турист выпрыгнул из окна, пытаясь догнать свою изменившую девушку. 27-летний Максим отдыхал на Пхукете и начал встречаться с местной жительницей. Он решил сделать ей сюрприз и пришел в общежитие около девяти вечера, практически без одежды. Однако, когда он подошел к двери, из комнаты доносились странные звуки, сообщает SHOT.