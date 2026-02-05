«Во благо»: В Пермском крае отчим посадил 10-летнего мальчика на цепь
Отчим в Пермском крае посадил 10-летнего ребёнка на цепь. По информации следствия, инцидент произошёл в Краснокамске. Подробности сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Поводом для такого поступка мужчины послужило поведение мальчика. Ребёнок начал поздно гулять, попрошайничать и общаться, по словам отчима, с плохой компанией. Родитель решил его перевоспитать.
Он накинул трёхметровую цепь одним концом на ногу пасынка, а другим — на ножку кровати. В таком состоянии мальчик провёл неделю. В конце лета отчим повторил наказание. Сам мужчина утверждает, что действовал в интересах школьника.
Он пояснил, что ребёнок получал еду и воду, цепь на ночь отстёгивали, а её длины хватало для перемещения по дому. Следственные органы возбудили против жителя Краснокамска уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». Расследование продолжается.
