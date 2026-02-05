«Во благо»: В Пермском крае отчим посадил 10-летнего мальчика на цепь

05 февраля 2026, 10:42

В Пермском крае отчима обвиняют в незаконном лишении свободы пасынка

Фото: Istock/:Sergei-Q

Отчим в Пермском крае посадил 10-летнего ребёнка на цепь. По информации следствия, инцидент произошёл в Краснокамске. ​Подробности сообщает Telegram-канал Ural Mash.