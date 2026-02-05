Россиянин зверски избил и сбросил собутыльника с балкона 15-го этажа
В Новосибирске правоохранительные органы задержали 40-летнего местного жителя. Его подозревают в причастности к гибели 24-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 1 февраля в Первомайском районе города. Компания знакомых употребляла алкоголь в квартире на 15 этаже. В ходе общения между двумя гостями возникла ссора, которая перешла в физическое столкновение.
По информации следствия, 40-летний мужчина избил своего оппонента, а затем выбросил его с балкона. От полученных при падении травм 24-летний потерпевший скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Ленинградской области мать выбросила из окна двух малолетних детей и покончила с собой.
