Россиянин надругался над первоклассником и сбросил его в озеро
В Екатеринбурге мужчину осудили за похищение и убийство ребенка двадцатилетней давности. Об этом сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, в апреле 1995 года Борис С. вступил в преступный сговор со знакомым с целью вымогательства. Воспользовавшись доверием первоклассника, он заманил его в свой автомобиль и отвез на берег озера Свакуль рядом с Коммунистической улицей.
Там злоумышленник вышел за рамки договоренностей с сообщником, чтобы скрыть похищение ребенка, начал душить его, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, совершил «преступление против половой свободы».
После этого мужчина взял предмет, похожий на камень и минимум два раза ударил им мальчика по голове. Затем он поместил его в полимерный мешок, кинул внутрь кусок бетона и сбросил в озеро.
Следующим днем преступник вместе с подельником положили в почтовый ящик родителей жертвы записку с угрозами расправы над ним и требованием передачи им 50 тысяч долларов.
Суд приговорил его к десяти годам колонии общего режима и моральной компенсации в размере миллиона рублей.
