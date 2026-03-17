Россиянин надругался над первоклассником и сбросил его в озеро

В Екатеринбурге осудили мужчину, убившего ребенка 21 год назад
Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Екатеринбурге мужчину осудили за похищение и убийство ребенка двадцатилетней давности. Об этом сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.



По версии следствия, в апреле 1995 года Борис С. вступил в преступный сговор со знакомым с целью вымогательства. Воспользовавшись доверием первоклассника, он заманил его в свой автомобиль и отвез на берег озера Свакуль рядом с Коммунистической улицей.

Там злоумышленник вышел за рамки договоренностей с сообщником, чтобы скрыть похищение ребенка, начал душить его, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, совершил «преступление против половой свободы».

После этого мужчина взял предмет, похожий на камень и минимум два раза ударил им мальчика по голове. Затем он поместил его в полимерный мешок, кинул внутрь кусок бетона и сбросил в озеро.

Следующим днем преступник вместе с подельником положили в почтовый ящик родителей жертвы записку с угрозами расправы над ним и требованием передачи им 50 тысяч долларов.

Суд приговорил его к десяти годам колонии общего режима и моральной компенсации в размере миллиона рублей.

Лидия Пономарева

