Россиянин надругался над шестилетней девочкой в подъезде и получил срок
В Калининграде суд приговорил педофила к 15,5 годам колонии особого режима за преступление против шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Преступление произошло 23 сентября 2025 года на улице Бетховена в Советске. Мужчина зашёл в подъезд вслед за шестилетней девочкой и, используя физическое превосходство, совершил в отношении неё насильственные действия.
Ребёнок испытал сильную физическую боль и нравственные страдания. Калининградский областной суд признал гражданина виновным по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ и назначил педофилу 15 лет и шесть месяцев колонии особого режима.
Кроме того, суд запретил мужчине работать с детьми на 18 лет 10 месяцев и 16 дней, ограничил его свободу после колонии на один год четыре месяца и 16 дней и взыскал в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.
