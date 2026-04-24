47-летний учитель использовал ИИ для создания непристойных фото с младенцами

24 апреля 2026, 20:26

В США педагог создавал ИИ детские порноизображения и смотрел их на работе

В американском штате Небраска 47-летнего учителя естествознания Мэтью Лунду обвинили в использовании ИИ для создания детской порнографии. Об этом сообщает New York Post.





Дети заметили, как педагог самоудовлетворяется на работе, смотря сгенерированные нейросетями непристойные фото детей.



Всего на устройствах Лунду обнаружили 423 изображения соответствующего характера. Возраст детей на снимках — от младенцев до примерно 12 лет. При этом ни один несовершеннолетний не являлся учеником преподавателя.



Полиция задержала учителя, сейчас он под залогом в миллион долларов. Закон штата от сентября прошлого года предусматривает за такое преступление до 50 лет тюрьмы. Замокруга прокурора назвал этот случай первым обвинением по указанной статье.





