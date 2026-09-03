Суд в Москве отправил двух мужчин в колонию за кражу алмазов «Алросы» на 133 млн
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о хищении и продаже алмазов компании «Алроса». Подробности приводит пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Судья признал Армана Саакяна и Армена Петросяна виновными в краже и сбыте алмазного сырья на общую сумму 133 миллиона рублей. Материалы дела указывают, что обвиняемые поставляли эксперту предприятия алмазное сырьё околоювелирного качества.
Таким образом они заменяли ими высококачественные алмазы, чтобы замести следы совершённого преступления. Согласно сообщению суда, каждый из осуждённых получил шесть лет колонии общего режима и дополнительный штраф в размере одного миллиона рублей.
До этого сообщалось о стрельбе на улице Москвы. Нетрезвый прохожий открыл огонь по людям из аэрозольного пистолета.
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