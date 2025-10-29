Россиянин нанёс возлюбленной более 170 ударов, а затем отнёс тело на помойку
В Ульяновской области завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Димитровграда. Его обвиняют в причинении смерти женщине. Подробности сообщает управление СК РФ по региону.
По информации следствия, между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт. Во время ссоры обвиняемый нанёс женщине более 170 ударов по голове и телу. От полученных травм она скончалась.
После этого агрессор завернул тело в одеяло и оставил его около мусорного контейнера возле соседнего дома. Он пытался скрыть следы преступления, однако местные жители вскоре обнаружили погибшую. Правоохранительные органы установили причастность её сожителя.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По имеющимся сведениям, у мужчины уже есть неснятая судимость. На настоящий момент следствие собрало все материалы и направило их в суд.
