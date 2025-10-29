Россиянин нанёс возлюбленной более 170 ударов, а затем отнёс тело на помойку

29 октября 2025, 19:41

Житель Димитровграда предстанет перед судом по делу об убийстве сожительницы

Фото: Istock/YakobchukOlena

В Ульяновской области завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Димитровграда. Его обвиняют в причинении смерти женщине. Подробности сообщает управление СК РФ по региону.