На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси, есть пострадавший
В станице Северской Краснодарского края произошёл взрыв газовоздушной смеси в частном доме. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Инцидент привёл к частичному разрушению здания. В результате взрыва пострадал один человек. Им оказался 35-летний мужчина. Медики доставили его в центральную районную больницу, где врачи диагностировали тяжёлое состояние.
По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия стала неисправность газового оборудования. Прокуратура Краснодарского края организовала процессуальную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Для ликвидации последствий взрыва оперативные службы привлекли 24 человека и 10 единиц специальной техники. Работы на месте происшествия продолжаются.
Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме Нижнего Новгорода.
