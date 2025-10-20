Россиянин едва не съел мороженое с опасным «сюрпризом»

20 октября 2025, 14:48

Жителю Благовещенска продали мороженое с лезвием от канцелярского ножа

Фото: iStock/ahirao_photo

В Благовещенске жена спасла мужа, заметив в его мороженом опасный «сюрприз». Об этом сообщает местный телеграм-канал Amur.life.