Россиянин едва не съел мороженое с опасным «сюрпризом»
В Благовещенске жена спасла мужа, заметив в его мороженом опасный «сюрприз». Об этом сообщает местный телеграм-канал Amur.life.
Инцидент произошел вечером, когда супруги ели мороженое перед телевизором. В какой-то момент женщина заметила в лакомстве темный предмет, который сначала приняла за темный шоколад. При включенном свете оказалось, что к глазури прилипло лезвие от канцелярского ножа.
По словам женщины, они купили мороженой в продуктовом магазине на улице Мухина. Она заявила, что несколько лет покупает лакомство этой фирмы, и раньше с таким не сталкивалась. Потребительница обратилась к производителю с просьбой разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы обнаружила червей в копченой скумбрии, купленной в магазине «ВкусВилл».
