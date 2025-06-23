В Самаре десятки обманутых покупателей дежурят у автосалона, где их кинули на деньги
Самарский автосалон Jac Motors обвиняют в мошенничестве
В Самаре десятки обманутых покупателей автомобилей дежурят у автосалона Jac Motors на Московском шоссе, утверждая, что стали жертвами мошеннической схемы.
Как сообщает Baza, люди рассказывают, что им обещали выгодные условия, вносили аванс или оформляли кредиты на неисправные машины, а затем сталкивались с уловками в договорах и навязанными дополнительными услугами.
Обманутые покупатели объединились и начали дежурить у закрытого салона, пытаясь вернуть свои деньги через суд. По их словам, салон неоднократно менял названия, оставаясь по одному и тому же адресу.
Читайте также: