Россиянин насмерть забил костылём беззубую чихуахуа за лай на ребёнка — видео
В Новороссийске мужчина ударил костылём чихуахуа, которая лаяла на его дочь. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
На предоставленном видео заметно, как мужчина с силой бьёт маленькую собаку несколько раз подряд. Испуганное животное в ужасе пытается спастись бегством и прячется между автомобилями.
После ударов чихуахуа бросилась прочь и пропала. Хозяйка несколько часов искала питомицу и в конце концов нашла её на дороге — собака погибла под колёсами машины. Владелица животного утверждает, что её питомица не представляла никакой угрозы. Собака весила меньше двух килограммов и была полностью беззубой.
Хозяйка погибшей чихуахуа утверждает, что после инцидента мужчина угрожал ей. Когда она позвонила ему и обвинила в гибели собаки, он в ответ спросил: «Ну и что?».
