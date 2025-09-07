Россиянин насмерть забил костылём беззубую чихуахуа за лай на ребёнка — видео

07 сентября 2025, 16:22

В Новороссийске мужчина костылём забил чихуахуа до смерти после лая на его дочь

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

В Новороссийске мужчина ударил костылём чихуахуа, которая лаяла на его дочь. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.