В российском регионе бездомного мужчину трижды сбили на глазах у водителей

Под Красным Селом пешеход погиб в ДТП с участием трёх автомобилей
Фото: Istock/gorodenkoff

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в результате ДТП погиб мужчина. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.



Авария произошла в пятницу на 5-м километре автодороги, ведущей к району. По предоставленной информации, 60-летний пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. На него совершил наезд автомобиль Suzuki под управлением 42-летней женщины.

«В результате удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где на него наехали грузовая «Газель» и Volkswagen Vento», — сообщили в ведомстве.
Мужчина скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, он являлся бездомным. Полиция начала проверку по факту дорожного происшествия.

Ольга Щелокова

