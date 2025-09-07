В российском регионе бездомного мужчину трижды сбили на глазах у водителей

07 сентября 2025, 15:46

Под Красным Селом пешеход погиб в ДТП с участием трёх автомобилей

Фото: Istock/gorodenkoff

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в результате ДТП погиб мужчина. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.





Авария произошла в пятницу на 5-м километре автодороги, ведущей к району. По предоставленной информации, 60-летний пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. На него совершил наезд автомобиль Suzuki под управлением 42-летней женщины.

«В результате удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где на него наехали грузовая «Газель» и Volkswagen Vento», — сообщили в ведомстве.

