Спор на воде закончился гибелью двух молодых людей под Красноярском
На озере Кедр-2 под Красноярском утонули 17-летний подросток и 19-летний юноша. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Компания отдыхала у берега, распивала спиртное и готовила мясо. Двое молодых людей решили переплыть водоём, поспорив, кто доберётся до другого берега быстрее. Сначала участники заплыва уверенно двигались по воде, однако через некоторое время их перестали видеть. Спасти юношей не удалось.
Купаться следует только в разрешённых и оборудованных местах, где известны глубина, рельеф дна и отсутствуют опасные течения. Перед заплывом важно оценить свои силы, не уходить далеко от берега, не нырять в незнакомых местах и не устраивать соревнований на воде. Детям и подросткам нельзя находиться у водоёма без присмотра взрослых, а при ухудшении самочувствия, судорогах или усталости нужно сразу прекратить купание и позвать на помощь.
Плавать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически нельзя. Спиртное снижает координацию, скорость реакции и способность трезво оценивать расстояние, температуру воды и собственные возможности. Даже уверенный пловец под воздействием алкоголя может быстро потерять силы, захлебнуться или не суметь выбраться на берег.
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