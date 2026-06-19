В Петербурге врач совращал несовершеннолетнюю во время приема
В Санкт-Петербурге 49-летний врач арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки. Об этом пишет 78.ru.
Согласно информации следствия, с декабря 2023 по август 2024 года в кабинете частной клиники на улице Победы мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.
Задержанный взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что под Иркутском 42-летнего медика заподозрили в домогательствах к девочкам. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок» в селе Моты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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