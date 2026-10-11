В Приморье парень ударил девушку по лицу и разбил ее головой стекло авто
Во Владивостоке парень жестоко избил девушку. Инцидент попал на видео, которым поделился телеграм-канал NEWS.VL.
Все произошло 10 октября во дворе на улице Светланской. На кадрах видно, что парень напал на девушку возле подъезда. Сначала он несколько раз прошелся кулаками по ее лицу и повалил на землю, а затем схватил за голову и ударил о припаркованный автомобиль. Толчок был настолько сильным, что у машины разбилось стекло.
По информации источника, причиной нападения могла стать ссора после расставания. Пострадавшая, предположительно, хотела прекратить отношения, однако парень не согласился с ее решением и отреагировал агрессией.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа хулиганов избила девушку, не уступившую им место в троллейбусе. В ответ на оскорбления неизвестных пассажирка начала снимать происходящее на телефон. После этого ее ударили кулаком в нос, расцарапали руки и лоб, а также сломали дорогие очки.
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