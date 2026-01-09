Россиянин несколько раз ударил сына ножом и заколол его возлюбленную

09 января 2026, 16:07

В Томской области мужчина напал на сына с ножом и заколол его возлюбленную

Фото: iStock/zoka74

В Томской области 65-летний мужчина несколько раз ударил 47-летнего сына ножом и заколол его 41-летнюю возлюбленную. Об этом информирует СУ СК России по региону.