Россиянин несколько раз ударил сына ножом и заколол его возлюбленную
В Томской области 65-летний мужчина несколько раз ударил 47-летнего сына ножом и заколол его 41-летнюю возлюбленную. Об этом информирует СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 7 января в жилом доме на улице Строителей в Стрежевом. В квартире находились трое: мужчина, его сын и сожительница. Все они употребляли алкогольные напитки.
Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой пожилой мужчина нанес женщине множественные ножевые удары, от которых она скончалась на месте. Затем он попытался убить и своего сына, но ему удалось покинуть квартиру. Пострадавший немедленно обратился за медицинской помощью, и благодаря своевременному вмешательству врачей его жизнь удалось спасти.
В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время следствие продолжает выяснять все детали и обстоятельства случившегося.
