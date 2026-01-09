Владелец наркошопа из России пропал в Таиланде после ссоры с партнёром

09 января 2026, 13:35

Россиянин Михаил Емельянов пропал в Таиланде после встречи с бизнес-партнёром

Фото: Istock/Three_k

В Таиланде разыскивают владельца магазина каннабиса. 30-летний россиянин Михаил Емельянов пропал в Паттайе. Он отправился на встречу с бизнес-партнёром и перестал выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.