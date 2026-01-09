Владелец наркошопа из России пропал в Таиланде после ссоры с партнёром
В Таиланде разыскивают владельца магазина каннабиса. 30-летний россиянин Михаил Емельянов пропал в Паттайе. Он отправился на встречу с бизнес-партнёром и перестал выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
У Емельянова в последнее время возникали разногласия с совладельцем бизнеса. Ранее по просьбе партнёра россиянин одолжил 10 тысяч долларов человеку по имени Ярослав на развитие дела. После этого Михаил поехал в Бангкок на встречу.
По словам матери пропавшего, её сын опасался за свою безопасность. Он предупредил родных: если не свяжется в течение двух часов, нужно начинать его поиски. Перед исчезновением мужчина отправил матери и брату фотографию Ярослава, адрес его дома и контакты в Telegram.
Россиянин обещал сообщать о ходе встречи и передавать свою геопозицию, но связь с ним прервалась. Камеры зафиксировали, как Емельянов выехал из отеля на мотоцикле. Родственники объявили его в розыск, а мать вылетает в Таиланд.
