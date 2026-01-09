Таксист в Ростове-на-Дону устроил стрельбу после конфликта с толпой пассажиров
В Ростове-на-Дону водитель такси поссорился с шестью пассажирами и начал стрелять из травматического пистолета. Инцидент освещает областное управление МВД.
По информации ведомства, конфликт начался из-за спора о количестве пассажиров. Несостоявшиеся клиенты начали оскорблять водителя, а затем нанесли несколько ударов по машине. От этого пострадали дверь и боковое зеркало автомобиля.
В ответ автомобилист произвёл несколько выстрелов в воздух и в сторону от людей. После этого группа пассажиров разбежалась. Полиция сейчас разыскивает всех участников произошедшего. Сам водитель уже подал заявление о порче своего имущества.
