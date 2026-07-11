Россиянин нырнул с моста в реку и утонул

11 июля 2026, 15:30

V1: Мужчина купался в реке в Волгоградской области и утонул

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Волгоградской области продолжаются поисковые работы на реке Оленье. Спасатели обследуют дно в районе моста, где днем 10 июля на глазах у очевидцев утонул мужчина.