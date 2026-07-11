Россиянин нырнул с моста в реку и утонул
В Волгоградской области продолжаются поисковые работы на реке Оленье. Спасатели обследуют дно в районе моста, где днем 10 июля на глазах у очевидцев утонул мужчина.
Как сообщает V1.RU, инцидент произошел во время отдыха у воды. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и забрался на пролет моста.
Несмотря на то, что высота сооружения не была критической, прыжок в воду закончился трагически — мужчина ушел под воду и больше не появлялся на поверхности. Сотрудники полиции уже опросили свидетелей происшествия.
Водолазная группа ГКУ «Службы спасения» ведет обследование акватории. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Читайте также: