В Кузбассе с начала купального сезона утонул 21 человек
В Кемеровской области с начала текущего летнего сезона утонул 21 человек, среди которых семь детей. Об этом сообщили в управлении по защите населения и территории Новокузнецка.
По данным «Сiбдепо», что только в Новокузнецке утонули пять человек, в том числе один ребенок. Основными причинами гибели людей на воде стали алкоголь и купание на неофициальных пляжах.
«С начала года в Кузбассе зафиксирован 21 инцидент на воде, погиб 21 человек, из них 7 детей. В Новокузнецке утонуло 5 человек, включая одного ребенка», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, во время одного из рейдов спасатели обнаружили на Байдаевском карьере группу школьников из школы № 92, которые пришли на водоем без взрослых. После этого случая с учителями и родителями провели соответствующие беседы.
Всего с начала сезона специалисты провели 772 рейда, в рамках которых на родителей, оставивших детей без присмотра, составили 15 протоколов. В ведомстве призвали местных жителей неукоснительно соблюдать правила безопасности у воды.