В Кузбассе с начала купального сезона утонул 21 человек

10 июля 2026, 13:12

Фото: iStock/Anton_Sokolov

В Кемеровской области с начала текущего летнего сезона утонул 21 человек, среди которых семь детей. Об этом сообщили в управлении по защите населения и территории Новокузнецка.





По данным «Сiбдепо», что только в Новокузнецке утонули пять человек, в том числе один ребенок. Основными причинами гибели людей на воде стали алкоголь и купание на неофициальных пляжах.





«С начала года в Кузбассе зафиксирован 21 инцидент на воде, погиб 21 человек, из них 7 детей. В Новокузнецке утонуло 5 человек, включая одного ребенка», — сообщили в ведомстве.