Российский рыбак запутался в сетях и утонул
В Сахалинской области трагически погиб рыбак, запутавшись в собственных снастях в заливе Терпения. Инцидент произошел 7 июля в акватории Поронайского района.
По данным следственного управления СК России по региону, мужчина находился на промысле, когда рыболовные сети намотались на него, после чего он не смог всплыть и ушел под воду. Находившиеся поблизости очевидцы незамедлительно достали пострадавшего на берег, однако до приезда медиков реанимировать его не удалось.
В настоящее время по факту происшествия организовали доследственную проверку. Осмотр места трагедии не выявил признаков криминального характера. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы, назначенной следователями.
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