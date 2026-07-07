В реке Обь утонул ребенок
В Томской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки во время купания в протоке реки Оби. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, пишет ТАСС.
Трагедия произошла в окрестностях одного из сел. По данным следствия, девочка купалась в необорудованном месте вместе с другими несовершеннолетними без присмотра взрослых. Ребенок не справился с течением и утонул.
Тело погибшей обнаружили 7 июля. Дело ведут по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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