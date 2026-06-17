Россиянин обокрал добывающую компанию на 23 тонны нефти
В Сургуте перед судом предстанет мужчина, похитивший более 23 тонн нефти из магистрального трубопровода. Об этом стало известно 17 июня.
Как сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Материалы дела уже передали в суд для рассмотрения по существу.
Согласно данным следствия, инцидент произошел в июле 2025 года. Житель Сургутского района, находясь в лесном массиве в районе 58-го километра автодороги Лянтор — Нижнесортымский, обнаружил незаконную врезку в напорный нефтепровод, принадлежащий крупному добывающему предприятию региона. Вместо того чтобы сообщить о находке, мужчина решил использовать ее в корыстных целях.
В ночное время злоумышленник неоднократно приезжал к месту врезки на грузовом автомобиле с цистерной и сливал сырую нефть. Похищенное сырье он транспортировал в арендованный гараж, где с помощью мотопомпы перекачивал его в другую грузовую технику для дальнейшего хранения.
Как выяснили оперативники, похищенную нефть фигурант планировал использовать в качестве топлива для жидкостного отопительного котла в помещении, которое намеревался арендовать под автомастерскую. Всего за несколько рейсов мужчине удалось выкачать более 23 тонн нефти, чем он причинил собственнику трубопровода материальный ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.
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