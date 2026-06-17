Россиянин обокрал добывающую компанию на 23 тонны нефти

17 июня 2026, 18:10

МВД: Житель Сургута предстанет перед судом за кражу нефти из магистрали

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

В Сургуте перед судом предстанет мужчина, похитивший более 23 тонн нефти из магистрального трубопровода. Об этом стало известно 17 июня.