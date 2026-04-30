Иностранец обокрал туристов, притворившись сотрудником отеля
В Паттайе задержали 42-летнего мужчину, имеющего гражданство Швеции и Финляндии. Как сообщает The Pattana News, злоумышленник через свою жену-таиландку, работавшую в местном отеле, получил базу данных гостей.
Используя навыки IT-специалиста, он создал поддельные сайты гостиницы и связывался с бывшими постояльцами, требуя компенсацию за якобы испорченное имущество. Жертвами схемы стали 35 человек, а общая сумма ущерба составила 3000 долларов (около 224,6 тысячи рублей).
Экспата арестовали после жалобы администрации отеля. Ему предъявили обвинения в компьютерных преступлениях.
