Вор обокрал дом в Ленобласти и оставил на месте преступления паспорт
В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который во время кражи забыл на месте преступления документы и личные вещи. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
По данным следствия, злоумышленник разбил окно дачного дома и похитил технику на сумму около 90 тысяч рублей. Однако при осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили сумку, предположительно принадлежащую вору. Внутри находились мобильный телефон и документы, включая паспорт.
Также выяснилось, что часть похищенного имущества была найдена неподалёку — в лесном массиве. Как уточняется, украденные устройства были повреждены и оставлены преступником.
Благодаря найденным документам личность подозреваемого была быстро установлена. Вскоре его задержали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
