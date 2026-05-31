Достижения.рф

Вор обокрал дом в Ленобласти и оставил на месте преступления паспорт

В Ленобласти мужчина ограбил дачный дом и оставил внутри сумку с паспортом
Фото: iStock/Pavel Starikov

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который во время кражи забыл на месте преступления документы и личные вещи. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.



По данным следствия, злоумышленник разбил окно дачного дома и похитил технику на сумму около 90 тысяч рублей. Однако при осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили сумку, предположительно принадлежащую вору. Внутри находились мобильный телефон и документы, включая паспорт.

Также выяснилось, что часть похищенного имущества была найдена неподалёку — в лесном массиве. Как уточняется, украденные устройства были повреждены и оставлены преступником.

Благодаря найденным документам личность подозреваемого была быстро установлена. Вскоре его задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0