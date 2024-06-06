Россиянин объяснил стрельбу по прохожим в Москве мешавшими ему криками птиц

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Россиянин, который ранил из пневматики двух человек на северо-востоке столицы, объяснил свой поступок стрельбой по птицам, якобы не дававшим ему уснуть. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Уточняется, что 50-летний мужчина был сильно пьян.
«Он взял ружье и не менее 10 раз выстрелил из окна квартиры. В результате преступных действий пострадали двое прохожих, а также повреждено остекление общественного транспорта», – прокомментировали в ведомстве.
Мужчину арестовали. По его словам, пневматику он получил в подарок от друга, примерно, пять месяцев назад. За три дня до происшествия он приобрел металлические пули. Мужчину обвинили в хулиганстве, он признал свою вину. Теперь ему предстоит провести под стражей два месяца.
Ранее сообщалось, что в результате хулиганских действий 50-летнего россиянина двум прохожим, мужчине и женщине, понадобилась помощь медиков.
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