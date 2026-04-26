Россиянин оплатил форель, и его деньги «уплыли»
В Тверской области 38-летний житель Максатихинского района попался на уловку мошенников в популярном мессенджере.
Мужчина обнаружил канал с громким названием «Рыбный склад», где ему предложили купить морскую рыбу по ценам намного ниже рыночных. Не раздумывая, покупатель связался с продавцом и сделал заказ на партию форели.
Лжепродавец действовал по отработанной схеме, потребовав полную предоплату, ссылаясь на высокий спрос и необходимость срочно забронировать товар именно за этим клиентом. Потерпевший не заподозрил обмана и перевел деньги на указанный номер телефона, рассчитывая на быструю доставку. Однако на следующий день, когда он снова зашел в мессенджер, чтобы оформить еще один «выгодный» заказ, вся переписка исчезла, а канал «Рыбный склад» удалили. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
По указанному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению личностей злоумышленников.
