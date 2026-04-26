Мошенники выманили у 80-летней москвички и её дочери более 39,7 млн рублей
Телефонные мошенники похитили у 80-летней москвички и её взрослой дочери более 39,7 млн рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Злоумышленник позвонил пенсионерке, представился сотрудником «Госуслуг» и заявил об утечке её данных. Мошенники потребовали снять все сбережения и передать их для проверки.
Даже присутствие дочери не остановило аферистов: они взяли трубку и продолжили обманывать обеих. Пенсионерка снимала деньги, фотографировала, упаковывала и отдавала дочери, а та передавала средства курьерам. Затем мошенники убедили дочь закрыть вклады и отдать все накопления.
Более того, женщина сама продала свой автомобиль и перевела вырученные деньги на «безопасный счёт». Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.
