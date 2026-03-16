Достижения.рф

Россиянин остался без мотоцикла и телефона после знакомства с транс-девушками* в Таиланде

Фото: iStock/Prasit Supho

Российский турист лишился мотоцикла и телефона после знакомства с двумя трансгендерами* в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Все произошло около недели назад в Паттайе. 47-летний Иван Т. разговорился с двумя девушками* на выходе из супермаркета, после чего они вместе отправились выпивать. В какой-то момент мужчина переборщил с алкоголем и отключился.

Воспользовавшись этим, новые «подруги»* сняли с его шеи ключ от мотоцикла DPX Drone и уехали на нем в неизвестном направлении. В багажнике также остался телефон туриста.

На следующий день россиянин обратился в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лица подозреваемых, но найти их пока не удалось.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0