Россиянин остался без пальцев во время восхождения на восьмитысячник в Непале

10 июля 2026, 16:47

Россиянин лишился пальцев из-за гида, который бросил его одного на горе в Непале

Фото: iStock/SCM Jeans

Российский альпинист Константин Смирнов лишился пальцев на левой руке во время восхождения на восьмитысячник в Непале. Об этом сообщает издание The Tourism Times.