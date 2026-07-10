Россиянин остался без пальцев во время восхождения на восьмитысячник в Непале
Российский альпинист Константин Смирнов лишился пальцев на левой руке во время восхождения на восьмитысячник в Непале. Об этом сообщает издание The Tourism Times.
9 мая мужчина и проводник, Бхаджурам Гурунг, покорили гору Макалу. Однако на обратном пути гид оставил россиянина одного на высоте около 7900 метров. Альпинисту пришлось спускаться самостоятельно. На высоте 7720 метров он остановился отдохнуть и впал в высотную кому, его левая рука осталась без варежки на морозе, что привело к сильному обморожению. Позже потребовалась полная ампутация всех пальцев.
На следующее утро Смирнов очнулся и подал сигнал SOS. Его жена связалась с владельцем компании Makalu Adventure Моханом Ламсалом. Несмотря на переданные координаты, тот три часа убеждал женщину, что ее муж в безопасности. Россиянин уверен, что спасательную операцию намеренно затягивали.
Смирнов подал иск в непальский суд, обвинив туроператора и гида в том, что те планировали расправиться с ним, бросив его одного на горе. Стоимость услуг, приобретенных у Makalu Adventure, составила 14,6 тысячи долларов (около 1,1 миллиона рублей).
Владелец компании отверг обвинения, заявив, что альпинист сам отказался спускаться с проводником из-за ухудшения состояния, а спасательная операция затянулась из-за непогоды. Он подчеркнул, что организация задействовала все ресурсы, включая вертолет, чтобы спасти жизнь россиянину.
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