МЧС: ангар загорелся в Колпинском районе Санкт-Петербурга
Ангар загорелся в промышленной зоне на дороге Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС.
Предварительно, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В 14:12 ранг пожара повысили до номера 1Бис. Очевидцы рассказали, что над промышленной зоной поднялся черный дым с запахом горелой резины.
К тушению огня привлекли 36 человек и восемь единиц техники. В 14:55 пожар локализовали, после чего началась ликвидация открытого горения. В результате происшествия никто не пострадал. Местная прокуратура уже проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Анжеро-Судженске Кемеровской области 17-летний юноша, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома женщину с маленьким сыном.
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