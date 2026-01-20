Россиянин осужден на 20 лет за зверства над дочерьми
Суд в Барнауле приговорил 44-летнего мужчину к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в сексуальном насилии и истязании своих несовершеннолетних дочерей. Об этом пишет РИА Новости.
В течение нескольких лет отец жестоко обращался с девочками, которым 14 и 12 лет. Следствие установило, что он избивал детей и заставлял их стоять на коленях на соли. Мужчина угрожал дочерям расправой над матерью, если они расскажут о происходящем. Лишь спустя два года школьницы нашли в себе смелость рассказать о насилии.
Суд обязал осужденного выплатить каждой дочери по 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Правоохранительные органы продолжают следить за ситуацией и поддерживают семью в трудный период.
Читайте также: