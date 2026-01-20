Россиянин осужден на 20 лет за зверства над дочерьми

20 января 2026, 10:38

Суд Барнаула приговорил насиловавшего дочек многодетного отца к 20 годам колонии

Фото: iStock/SB Arts Media

Суд в Барнауле приговорил 44-летнего мужчину к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в сексуальном насилии и истязании своих несовершеннолетних дочерей. Об этом пишет РИА Новости.