В Москве подростки устроили инквизицию для именниницы

20 января 2026, 10:26

В Москве подростки чуть подожгли сверстницу во время поздравления с именинами

Фото: iStock/yogesh_more

В Москве подростки устроили опасное «поздравление» для именинницы, которую в итоге чуть не сожгли заживо. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.