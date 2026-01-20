В Москве подростки устроили инквизицию для именниницы
В Москве подростки устроили опасное «поздравление» для именинницы, которую в итоге чуть не сожгли заживо. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.
Как оказалось, во время празднования друзья решили сделать эффектный сюрприз, но перешли грань. Девушку осыпали сахарной пудрой с головы до ног, после чего один из подростков поджёг её. Вспышка огня мгновенно поднялась вверх и, по словам очевидцев, на секунды растянулась от земли почти до балкона.
К счастью, серьёзных физических травм удалось избежать. Огонь быстро погас, и медицинская помощь не понадобилась.
