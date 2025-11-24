Россиянин открыл огонь по гуляющим на улице детям из-за внезапного чувства

24 ноября 2025, 17:21

В Кулебаках мужчину осудили на 9 лет за покушение на детей

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Кулебаках суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за то, что он открыл огонь по детям на улице.