Россиянин открыл огонь по гуляющим на улице детям из-за внезапного чувства
В Кулебаках суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за то, что он открыл огонь по детям на улице.
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.
Мужчину признали виновным по статье о покушении на убийство общеопасным способом из хулиганских побуждений. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, 11 октября 2024 года обвиняемый находился в своей квартире и испытывал внезапные чувства неприязни. В результате инцидента один мальчик получил ранение, но ему оказали своевременную медицинскую помощь.
