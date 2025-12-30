Россиянин откупился за убийство на отдыхе в Таиланде
Учитель из России случайно устроил смертельное ДТП на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, авария произошла в городе Канчанабури. Россиянин, не имевший прав, с пассажиркой на скутере обгонял другой мопед, но случайно задел его, из-за чего тот попал под колеса пикапа. В результате местный житель, управлявший вторым транспортом, погиб на месте.
Полиция квалифицировала дело как убийство по неосторожности с отягчающими обстоятельствами. Туристу грозило до 10 лет тюрьмы, но ему намекнули, что вопрос можно решить деньгами. Мужчине предложили заплатить 1350 тысяч бат (примерно 3,3 миллионов рублей), чтобы компенсировать ущерб.
