Россиянин откупился за убийство на отдыхе в Таиланде

30 декабря 2025, 11:09

Mash: учитель из России случайно устроил смертельное ДТП с жителем Таиланда

Фото: iStock/Osobystist

Учитель из России случайно устроил смертельное ДТП на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.