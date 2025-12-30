В день исчезновения Усольцовых в тайге видели два вертолета

30 декабря 2025, 10:29

Охотовед Беленюк: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета

Фото: iStock/camptoloma

В день исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края видели два вертолета. Об этом заявил преподаватель Красноярского аграрного университета, охотовед и опытный таежник Дмитрий Беленюк.





По его словам, которое приводит NGS24.RU, такую информацию ему предоставили источники в системе аэронавигации. Один из бортов, Robinson с посадочными полозьями, якобы садился на дороге между двух деревень — в 4-6 километрах от припаркованного автомобиля Усольцевых.



Беленюк отметил, что для приземления в тех местах не нужна оборудованная площадка — достаточно участка, где лопасти не заденут деревья. Он убежден в том, что Усольцевы живы и их сейчас нет на Кутурчинском Белогорье.

«Он даже может зависнуть там на полуметровой, на метровой высоте и просто забрать людей. Дорога, которая есть в районе Кутурчина, позволяет садиться в вертолет», — сказал собеседник издания.