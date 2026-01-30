В Париже ограбили высокопоставленного чиновника из Китая на семь млн евро

30 января 2026, 15:40

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

На западе Парижа ночью ограбили высокопоставленного чиновника из Китая, ущерб оценивают в несколько миллионов евро. О случившемся сообщил телеканал TF1 со ссылкой на полицию и прокуратуру столицы Франции.