В Париже ограбили высокопоставленного чиновника из Китая на семь млн евро
На западе Парижа ночью ограбили высокопоставленного чиновника из Китая, ущерб оценивают в несколько миллионов евро. О случившемся сообщил телеканал TF1 со ссылкой на полицию и прокуратуру столицы Франции.
Пострадавший получил травму головы, его жизни ничего не угрожает. Чиновник проживает в 16-м округе французской столицы.
Как оказалось, ранним утром двое злоумышленников проникли в дом мужчины, пока он спал. Нападавшие обыскали жильё, забрали дорогие часы, броши и другие украшения. Общая сумма ущерба, по информации источника в полиции, составляет от шести до семи миллионов евро.
Во время ограбления преступники напали на хозяина дома и нанесли ему удар по голове. После их ухода мужчина сам связался с полицией, затем его доставили в больницу. Прокуратура уточнила, что никаких конфиденциальных документов не похитили. По факту нападения и кражи началось расследование.
