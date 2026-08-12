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Россиянин оторвал голову голубю и выпил его кровь на глазах у прохожих

Житель Кемерова в форме охранника оторвал голову голубю и выпил его кровь
Фото: Istock/BushAlex

В Кемерове во дворе жилого дома мужчина в форме охранника оторвал голову голубю и выпил его кровь.



Как сообщает портал VSE42.RU, событие развернулось у дома № 19 на бульваре Строителей. Одна из местных жительниц стала свидетельницей происшествия и сняла действия мужчины на видео.

На кадрах видно, как горожанин отрывает голову птице, после чего с аппетитом пьёт кровь из тушки, а затем отбрасывает её ногой в сторону. Соседи утверждают, что это не единичный эпизод. Ранее они уже видели этого мужчину с ножом на улице.

Жильцы дома выражают беспокойство, что в дальнейшем мужчина может переключиться с голубей на бездомных животных или даже на людей. В правоохранительных органах начали проверку по факту случившегося.

Ольга Щелокова

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