Миграция бобров из Польши и Литвы вызвала подтопления в Калининградской области

12 августа 2026, 12:14

Фото: Istock/Tony LePrieur

В Калининградской области местные жители уже два месяца фиксируют активное присутствие бобров, пришедших со стороны Литвы и Польши. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Животные строят плотины, из-за чего водоёмы выходят из берегов, затапливают поля и леса и провоцируют заболачивание территорий.



Люди опасаются, что это негативно скажется на урожае, и организовали стихийный отпор: около ста добровольцев разобрали 43 запруды, в том числе вблизи государственной границы. Доктор ветеринарных наук Александр Муромцев пояснил, что миграция грызунов носит естественный характер.

«Это обоюдный процесс. Наши бобры точно так же расселяются там. Границы для животных не существует, и ставить «забор» от бобров невозможно», — отметил он.