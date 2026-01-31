Суд в Твери вынес приговор по делу об убийстве 13-летней девочки от рук педофила
Суд в Тверской области приговорил 34-летнего жителя региона к пожизненному лишению свободы. Он совершил изнасилование и убийство 13-летней школьницы. Об этом информирует Следственный комитет России.
Преступление произошло 21 марта. Девочка вышла из дома в деревне Рязаново, чтобы встретиться с подругой, но до места не дошла. Позже её тело нашли в лесу около садоводства «Ручеёк».
Следствие установило, что мужчина ехал на машине в сторону Рязаново, увидел идущую по дороге школьницу и силой посадил её в автомобиль. В районе «Ручья» он вывел подростка в лес, нанёс ей множественные удары тупым предметом, после чего совершил изнасилование и убийство.
Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого, ранее судимого. Осуждённый отбудет первые пять лет в тюрьме, а затем — в колонии особого режима. Помимо этого, суд взыскал с него пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
