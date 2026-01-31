Суд в Твери вынес приговор по делу об убийстве 13-летней девочки от рук педофила

31 января 2026, 12:20

Житель Твери получил пожизненное заключение за изнасилование и убийство девочки

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Тверской области приговорил 34-летнего жителя региона к пожизненному лишению свободы. Он совершил изнасилование и убийство 13-летней школьницы. Об этом информирует Следственный комитет России.