В Курске трое мужчин попытались сжечь человека в лесу

03 июля 2026, 16:26

В Курске троих мужчин взяли под стражу за попытку сжечь человека

Фото: istockphoto/triocean

В Курске суд избрал меру пресечения трем фигурантам дела о жестоком нападении на молодого человека. Об этом сообщила в Макс пресс-служба судов региона.