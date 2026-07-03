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В Курске трое мужчин попытались сжечь человека в лесу

В Курске троих мужчин взяли под стражу за попытку сжечь человека
Фото: istockphoto/triocean

В Курске суд избрал меру пресечения трем фигурантам дела о жестоком нападении на молодого человека. Об этом сообщила в Макс пресс-служба судов региона.



По версии следствия, ночью 30 июня 2026 года в лесополосе на улице Заводской злоумышленники привязали 21-летнего парня к дереву, облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно вызванной бригаде скорой помощи — его госпитализировали.

Инцидент квалифицировали как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Ленинский районный суд Курска, рассмотрев ходатайство следствия, постановил заключить под стражу двух обвиняемых — Гончарова и Мезенцева.

Третьему фигуранту, Пузанову, назначили домашний арест. Судебные решения пока не вступили в силу, стороны могут их обжаловать.

Никита Кротов

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