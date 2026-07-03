В Курске трое мужчин попытались сжечь человека в лесу
В Курске суд избрал меру пресечения трем фигурантам дела о жестоком нападении на молодого человека. Об этом сообщила в Макс пресс-служба судов региона.
По версии следствия, ночью 30 июня 2026 года в лесополосе на улице Заводской злоумышленники привязали 21-летнего парня к дереву, облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно вызванной бригаде скорой помощи — его госпитализировали.
Инцидент квалифицировали как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Ленинский районный суд Курска, рассмотрев ходатайство следствия, постановил заключить под стражу двух обвиняемых — Гончарова и Мезенцева.
Третьему фигуранту, Пузанову, назначили домашний арест. Судебные решения пока не вступили в силу, стороны могут их обжаловать.
Читайте также: