У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9
Возле побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли в 08:22 по времени UTC (11:22 мск). Их эпицентр находился в 297 километрах от города Северо-Курильск и более чем в 600 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 76 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
Ранее сообщалось, что возле побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился на 115 километрах севернее города Тернате, а очаг залегал на глубине 121 километра.
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