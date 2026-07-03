Школьницу похитили в Мурманске, фигурантка дела раскрыла детали
В Мурманске завершили расследование резонансного дела о похищении 13-летней школьницы. Одна из двух фигуранток, 51-летняя женщина, в ходе следственного эксперимента детально воспроизвела свои действия.
Как следует из опубликованных СК видеоматериалов, злоумышленница подошла к девочке на улице, взяла за руку и убедила сесть в арендованный автомобиль, несмотря на возражения жертвы. По версии следствия, ребенка насильно усадили в машину, после чего перевозили сначала в салоне, а затем в багажнике, лишив возможности позвать на помощь. Пленницу доставили в хозяйственную постройку на территории дачного кооператива в Кольском районе, где ей связали конечности и заклеили рот скотчем, оставив на кровати.
Инцидент произошел на минувшей неделе. Злоумышленницы, 51 года и 17 лет, узнали, что отец девочки — состоятельный частнопрактикующий медик, и потребовали за освобождение дочери выкуп в размере 25 миллионов рублей.
Требование они отправили с мобильного телефона жертвы. Однако, получив информацию о том, что мужчина обратился в полицию, похитительницы отпустили ребенка и попытались скрыться. Благодаря оперативным действиям правоохранителей обе были задержаны в кратчайшие сроки. В пятницу суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
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