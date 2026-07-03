Школьницу похитили в Мурманске, фигурантка дела раскрыла детали

03 июля 2026, 16:29

СК: Похитительница девочки в Мурманске заклеила ей рот и связала

Фото: медиасток.рф

В Мурманске завершили расследование резонансного дела о похищении 13-летней школьницы. Одна из двух фигуранток, 51-летняя женщина, в ходе следственного эксперимента детально воспроизвела свои действия.