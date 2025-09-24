Достижения.рф

В Москве у военного госпиталя нашли гранату иностранного образца

Baza: У военного госпиталя им. Бурденко обнаружена граната
Фото: iStock/Oleg Elkov

У военного госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Москве обнаружена граната, предположительно иностранного производства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Уточняется, что территория госпиталя оцеплена. Как сообщает Telegram-канал, боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта.

На место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания гранаты. Эвакуация людей не проводится.

Екатерина Коршунова

